Man (53) die buurmeisje misbruikte weer voor rechter voor ontucht: ‘Ze is de hele dag doodsbang’

De 53-jarige Maurice K. uit Zoetermeer staat vandaag terecht in de rechtbank van Den Haag voor het misbruiken van een jong buurmeisje. Opvallend is dat het misbruik dat twee jaar duurde, uitkwam net nadat de Zoetermeerder in hoger beroep veroordeeld werd voor het misbruik van een ander buurmeisje dat ook in zijn flat woonde.

Het zevenjarige slachtoffertje woonde bij K. in de flat. Hij was voor haar een lieve opa die haar mee nam, bijvoorbeeld met het uitlaten van de hond. Dat veranderde toen hij haar in 2015 meenam naar de kelderbox en haar daar misbruikte.

Uiteindelijk vertelde ze het haar moeder en de politie werd ingeschakeld. K. ontkende hardnekkig en wist de flatbewoners aan zijn kant te krijgen. Het meisje en het gezin werd niet geloofd, kreeg te maken met scheldpartijen en verhuisde uiteindelijk. Dna-bewijs deed K. uiteindelijk de das om. Hij werd in september vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot zeventien maanden cel en zou nog eens vijf maanden extra in de cel moeten als hij binnen vijf jaar nog eens in de fout zou gaan.

Huilen

Het meisje dat van 2017 tot 2019 ook zou zijn misbruikt, woonde in eerste instantie in de flat bij K., maar verhuisde later naar het Westland. Niet om dezelfde reden als het andere gezin. Haar ouders behoorden namelijk tot de mensen die aan de kant van K. stonden. Maar toen hun dochter in huilen uitbarstte bij haar vader, ging hij naar de politie. Bij een verhoor vertelde het meisje wat haar was overkomen.

Het misbruik gebeurde in een vrachtwagen van K. Samen hingen ze kerstversiering op en stonden ze een tijdje geparkeerd. Het meisje had een hoodie aan en trok tijdens het misbruik haar touwtje van de capuchon strak. ,,Zodat ik niks hoefde te zien.”

In een slachtofferverklaring laat de vader weten dat het momenteel heel slecht gaat met zijn dochter, mede door haar autisme en adhd. ,,Ze is de hele dag doodsbang. Als een vriend van de familie dit al doet, dan kan iedereen het doen", zegt hij. Het meisje durft alleen buiten te spelen als er een vertrouwd iemand bij is. ,,Ze klampt zich letterlijk vast aan degene van wie ze houdt.”

Behandeling

K. was wegens de veroordeling voor het eerdere misbruik al in behandeling. ,,Daar had u beloofd niet meer alleen te zijn met kinderen", zei de rechter vandaag. ,,Toch ging u met haar op pad. Waarom deed u dat?’’ K. valt lange tijd stil. Om vervolgens die stilte te bevestigen met de woorden ‘Ik zwijg'.