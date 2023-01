Man aangehouden na achtervolging in Zoetermeer

‘Huis in prijs verlaagd!’ Zoetermeer­se makelaars zakken steeds vaker met de vraagprijs

‘Nieuwe kans, in prijs verlaagd.’ Steeds vaker verlagen Zoetermeerse makelaars de prijzen van huizen in de stad. Zetten zij te hoog in qua vraagprijs? ,,Sommige verkopers proberen mee te liften op oude prijzen.”

3 januari