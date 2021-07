Man aangehouden na rijden zonder rijbewijs, blijkt ook onder invloed van cocaïne

Eindelijk met vakantie? ‘Als je je hoofd niet leegmaakt, gaat je brein gewoon door met werken’

7:49 Eindelijk: je welverdiende vakantie komt in zicht. Even niet bezig zijn met werk. Maar dat is makkelijker dan het lijkt, zeggen deze experts. Met deze tips lukt het je deze zomer wel om ontspannen op vakantie te gaan.