Man met knuppel mishandeld in Zoetermeer

Binnenat­trac­tie triomfeert in de natte zomer. Zwemmen? Leuk, maar wel overdekt graag

12:02 Indoorattracties zijn de grote winnaars van de verregende zomer. Vaak werd een dagje bos of strand ingeruild voor een rondje karten of een middagje museum. Want droge voeten zijn ook wel fijn. En zwemmen deden we liefst overdekt. Zo konden sommige attracties zich - ondanks de beperkende maatregelen door corona - verheugen op meer publiek dan verwacht.