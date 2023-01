Man moest toezien hoe zijn vrouw in deuropening werd neergeschoten: ‘Deze daad is doodeng’

rechtszaakOp klaarlichte dag werd een vrouw in Arnhem vorig jaar neergeschoten in haar huis toen haar man voor de deur stond. De 30-jarige verdachte uit Zoetermeer sloeg na de schietpartij op de vlucht en werd later klemgereden op de A12. Tegen hem is vandaag zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor poging tot moord.

De schietpartij vond plaats in een woning aan de Kinkelenburglaan in Arnhem. De vrouw werd om nog steeds onbekende reden in de deuropening van het huis neergeschoten. Ze raakte gewond aan haar hand en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens het slachtoffer stond de verdachte op zo'n twee meter afstand van haar. ,,Als je van zo’n korte afstand met een vuurwapen op het bovenlichaam van een persoon schiet, dan heb je de opzet om iemand te willen doden”, zei de officier van justitie vandaag in de rechtbank in Arnhem.

Na het schietincident sloeg de verdachte in zijn auto op de vlucht. Meerdere politie-eenheden werden ingeschakeld voor de zoekactie, waarbij agenten een duidelijk signalement van getuigen kregen. De Zoetermeerder werd een half uur later na een achtervolging op de A12 bij Veenendaal klemgereden, zo'n dertig kilometer van de Arnhemse woning vandaan.

Dna op wapen

Bij die aanhouding werd een vuurwapen gevonden met zijn dna erop. Uit het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut bleek dat de kogel die werd aangetroffen bij de woning ‘hoogstwaarschijnlijk’ uit dat wapen kwam. De aangehouden verdachte en zijn auto werden herkend door de vrouw en haar echtgenoot.

Wat de relatie van de verdachte met het slachtoffer is, is niet bekend. Zijn motief is daarom ook nog onduidelijk. ,,Er was geen enkele reden om het slachtoffer neer te schieten. Er is geen sprake van een afrekening, niet van een vergissing, er was gewoon geen enkele reden”, zei de officier.

De verdachte beriep zich bij de politie meerdere keren op zijn zwijgrecht. Ook vandaag in de rechtbank heeft hij niet bekend of ontkend. Het OM rekent hem dat zwaar aan. ,,De daad van deze verdachte is doodeng en we weten niet waarom hij het heeft gedaan”, zei de officier van justitie. ,,Hij had deze moeder van twee kinderen dood kunnen schieten.”

Tegen de Zoetermeerse dertiger werd vandaag in de rechtbank een gevangenisstraf van zeven jaar en tbs met dwangverpleging geëist.

Volledig scherm Sporenonderzoek in een pad achter de woning waar de vrouw werd beschoten in Arnhem. © Persbureau Heitink

