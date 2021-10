Man probeert kind uit container te redden en komt zelf vast te zitten, brandweer schiet te hulp

Veel onrust onder glastuin­ders vanwege de torenhoge gas- en elektrici­teits­prijs

7 oktober Ga ik door met het product dat ik nu teel? Ga ik de kas deze winter belichten of niet? Onder glastuinders is er veel onrust vanwege de torenhoge gas- en elektriciteitsprijs. Begin dit jaar werden nog prijzen van net onder de 20 cent per kubieke meter gas betaald, nu is dat meer dan een euro. Glastuinbouw Nederland vreest dat er de komende maanden bedrijven gaan omvallen.