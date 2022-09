Man rijdt te hard, heeft cashgeld bij zich, xtc-pillen én flessen lachgas

Yunus Emre begrijpt weerstand tegen islamiti­sche scholen niet: ‘We zijn niet anders dan anderen’

Daar waar elders in het land nog wel eens incidenten zijn met islamitische scholen, gaat het in de Haagse regio gewoon goed. Scholengemeenschap ISNO Yunus Emre, een van de grootste islamitische onderwijsinstellingen in Nederland, groeit de laatste jaren flink. Maar zo bijzonder is dat islamitisch onderwijs niet. De meeste meisjes dragen geen hoofddoek en er lopen ook veel niet-moslims rond. ,,We doen alleen een gebedje in de morgen en voor het eten.’’

