Man slaat na wilde achtervolging te voet op de vlucht, agenten zetten taser in

Reportage Scholen werken aan ban op telefoons in de klas: 'Ik durf wel te zeggen dat ik er, vooral thuis, verslaafd aan ben’

Middelbare scholen nemen al extra maatregelen om leerlingen tijdens lesuren van hun telefoon weg te houden. Want de ban op mobieltjes in de klas per 1 januari komt steeds dichterbij. Het Marecollege in Leiden heeft duidelijk beleid, maar de leerlingen zijn daar niet altijd blij mee. ,,Ik wil zelf kunnen bepalen hoeveel ik op mijn telefoon zit.’’