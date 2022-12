Mandelabrug niet meer veilig en per direct gesloten; station Zoetermeer onbereikbaar

De Mandelabrug, de karakteristieke glazen brug over de A12, blijkt onveilig en gaat dicht. De brug is vanaf vanavond 20.00 uur niet meer te gebruiken. Station Zoetermeer is daardoor ook gesloten.

Fietsers en wandelaars kunnen de komende tijd niet meer gebruik maken van deze oversteek tussen Rokkeveen en de rest van Zoetermeer. Omdat het station in het midden van de brug ligt, is dit ook gesloten. Treinreizigers kunnen nu de sprinter pakken bij de stations Zoetermeer-Oost en Lansingerland-Zoetermeer. Randstadrail halte Driemanspolder is voorlopig buiten gebruik. Gebruikers worden omgeleid naar een alternatieve route.

Scheurtjes

De plotselinge sluiting heeft alles te maken met de eerdere ontdekking van scheurtjes in enkele betonnen liggers, ouderdomsverschijnselen van de dertig jaar oude brug. Toen zei de gemeente dat er geen gevaar was. Enkele gespecialiseerde adviesbureaus keken nog eens goed naar de scheurvorming én pakten de originele constructieberekeningen er bij van de bouw in 1989. Daarvoor zijn letterlijk dozen vol papieren uit het archief gehaald.

Na het doorrekenen van die gegevens gingen alle alarmbellen af: de Mandelabrug is niet veilig voor gebruik, concluderen de experts. Tegelijkertijd is ook geen harde uitspraak te doen over hoe acuut het gevaar is, schrijven burgemeester Michel Bezuijen en wethouder Marijke van der Meer (openbare ruimte).

Instorten

De Mandelabrug is voor veel mensen die over de A12 of met de trein door Zoetermeer rijden een bekend herkenningspunt van de stad. De door architect Johan Bak ontworpen brug werd in 1992 geopend, het jaar dat in Zoetermeer de tuinbouwtentoonstelling Floriade werd gehouden.

De scheuren werden bij de inspectie vorig jaar ontdekt in het deel boven de Zuidweg, dus aan de zuidkant van de brug. Het probleem zit in een plek waar de lange betonnen balken aan weerszijden van de weg op de kenmerkende betonnen bogen rusten. ‘Het is niet uit te sluiten dat de tandconstructies kunnen bezwijken. Het bezwijken van een tandconstructie leidt direct tot het instorten van de desbetreffende overspanning. Dit is niet acceptabel. Wij adviseren per direct maatregelen te treffen', schrijft een van de adviesbureaus.

Volledig scherm De Nelson Mandelabrug. © Frank Jansen