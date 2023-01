Mandelabrug niet op tijd klaar, één persoon gewond tijdens werkzaamheden

De ondersteuning van de brugdelen boven de Zuidweg en het NS-spoor blijkt ingewikkelder dan oorspronkelijk gedacht. Om die reden is het volgens de gemeente Zoetermeer niet mogelijk de brug open te stellen op 15 januari.

Het streven is om de iconische brug later deze maand te heropenen. ,,Momenteel wordt samen met de aannemer bekeken welke maatregelen mogelijk zijn om de werkzaamheden op een veilige manier te versnellen, zodat de brug in elk geval in januari weer in gebruik kan worden genomen”, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Lichtgewond

Tijdens de werkzaamheden bij de Mandelabrug raakte tot nu toe één persoon lichtgewond. Bij een werkinspectie op de dag van de ontmanteling werden echter geen negatieve punten geconstateerd.

Vorige week donderdag werd het deel boven de A12 eruit gehaald. Er was ontzettend veel media-aandacht voor de gigantische operatie. De dagen ervoor werd de snelweg tijdelijk afgesloten. In de berm werd namelijk het verwijderde brugdeel geplaatst. Diezelfde dag werd een noodbrug geplaatst.

Quote Het glas en de kozijnen uit de overkap­ping worden niet bewaard, want die waren sowieso aan vervanging toe Woordvoerder gemeente Zoetermeer

,,In de komende tijd wordt het brugdeel uit elkaar gehaald en afgevoerd. Het glas en de kozijnen uit de overkapping worden niet bewaard, want die waren sowieso aan vervanging toe. Van de overige delen van de brug wordt zoveel mogelijk opgeslagen om later opnieuw te kunnen gebruiken. Het metalen deel van de overkapping wordt in twee stukken afgevoerd en bewaard. De betonnen liggers worden losgehaald en eveneens opgeslagen. Mogelijk kunnen deze delen binnen drie of vier jaar bij de nieuwe ontwikkeling van het stationsgebied hergebruikt worden, of eventueel elders in het land.”

Momenteel wordt hard gewerkt aan het begaanbaar maken van de overspanning. Het nieuwe ‘cabriodeel’ ligt ongeveer een meter hoger, want het ligt op de brugvloer. ,,Voor de voetgangers wordt daarom een kleine trap geplaatst. Voor de fietsers, gehandicapten, en voetgangers met rollators en kinderwagens wordt aan beide kanten van de noodbrug een hellingbaan gebouwd.”

Andere brugdelen

Dan zijn er nog de brugdelen boven de Zuidweg en het NS-spoor. Daar is al gestart met het aanbrengen van stalen palen die diep in de grond worden geschroefd. Daarop komt een stalen balk te liggen. Tussen de balk en de brugliggers komen een soort krikken, die heel strak tussen de brugliggers en de balk worden vastgezet, waardoor een groot deel van het gewicht van de liggers door de ondersteuning wordt overgenomen.

Tussen de balk en de pilaren van de bestaande brug wordt een verbinding gemaakt zodat het geheel voldoende stabiel wordt om de komende jaren de brug te kunnen dragen. ,,Als de brug over drie of vier jaar gerenoveerd wordt als onderdeel van de ontwikkeling van het stationsgebied, is het waarschijnlijk mogelijk dat deze constructie gebruikt kan worden.”

Het brugdeel boven de RandstadRail is een stuk korter dan de andere brugdelen, en daardoor ook lichter. Hierdoor is de scheurvorming kleiner dan bij de andere brugdelen, maar die scheuren worden de komende tijd goed in de gaten gehouden. Daarnaast wordt het brugdeel dat is verwijderd onderzocht, om te kunnen berekenen of het laatste RandstadRail-deel ook ondersteund moet worden. Naar verwachting is dat de komende jaren niet nodig.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.