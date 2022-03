Marit en Thomas verkopen huis bij molen: ‘Mensen stoppen voor selfies, wij hebben dit uitzicht elke dag’

De twee kochten het huis in 2015. Ze komen allebei oorspronkelijk uit Zoetermeer, maar woonden de jaren ervoor in een huurhuis in Rijswijk. ,,We wilden graag terug naar Zoetermeer, ook omdat je hier veel waar voor je geld krijgt”, legt Marit uit. ,,Thomas wilde eigenlijk het liefst naar Meerzicht, de wijk waar hij is opgegroeid en waar veel familie en vrienden wonen. Ik was meer gecharmeerd van het karakter van het oude Dorp.”