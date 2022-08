Meerdere gewonden bij botsing tussen auto’s op N209 in Zoetermeer

'Musical­moord' op Wilma Bres na 33 jaar weer onder de loep: recher­cheurs doen onderzoek bij boom

In het onderzoek naar de ‘musicalmoord’ op de toen 32-jarige Wilma Bres in 1989, heeft de politie donderdagavond onderzoek gedaan in een Delfts park. Rechercheurs waren vooral geïnteresseerd in een boom, tientallen meters van de plaats delict.

12 augustus