Meerdere woningen in flat ontruimd na brand op balkon

Groene Hart in... 2022 Van ‘Swiebertje’ tot ‘Mocro Maffia’: waarom het Groene Hart een geliefde filmloca­tie is

,,Camera loopt. Actie!” Het Groene Hart is geliefd als filmlocatie. De camera’s snorren er regelmatig voor opnames van televisie- en speelfilms. Dat was al zo in de jaren 60 toen voor de populaire kinderserie Swiebertje werd gefilmd in Oudewater. Het Groene Hart als filmdecor is een stukje gratis promotie.