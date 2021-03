Meespelen met de Jostiband: Koffertjes vol muziek voor bewoners Ipse de Bruggen

Vaccinatie weigeren heeft geen gevolgen voor bewoners van instellin­gen: ‘Staat niet in onze toelatings­cri­te­ria’

5 december Organisaties die zich bezighouden met kwetsbaren kijken nu al reikhalzend uit naar het vaccin dat in januari mogelijk al beschikbaar zal komen. Ook organisatorisch zijn er in Haaglanden al overleggen over en worden vaccinatiecampagnes voorbereid om cliënten en medewerkers aan te moedigen de prik tegen corona te nemen. De instellingen melden dat zij niemand zullen verplichten of dwingen het vaccin te nemen.