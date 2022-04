Meeste Oekraïners wonen straks bij elkaar in dit voormalige kantoorpand in Zoetermeer

De eigenaar prijst zichzelf waarschijnlijk ook gelukkig; hij wilde er eigenlijk arbeidsmigranten in onderbrengen maar had nog geen vergunning. Gemeente en eigenaar waren nog met elkaar in gesprek toen de oorlog in de Oekraïne uitbrak. In het pand zijn al tachtig woonunits gebouwd die elk geschikt zijn voor twee personen. Een aantal grotere units is ook geschikt voor twee volwassenen en kleine kinderen. De kamers in het voormalige kantoorpand kunnen op slot en zijn gemeubileerd. Er zijn voldoende douches, wc's, keukens en zelfs wasmachines. De vluchtelingen die nu tijdelijk in drie hotels in de stad zijn ondergebracht, kunnen hier straks anderhalf jaar terecht.