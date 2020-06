Mekkaganger beboet voor bekladden ambassade Saoedi-Arabië

Hij was kwaad omdat hij geen toestemming krijgt zich permanent te vestigen in het land van de moslimbedevaartsoorden Mekka en Medina.

Daarom schreef hij op 4 april verschillende islamitische teksten op de gevel van het pand aan de Koninginnegracht. ,,Ik ben een moslim en wil me daarom in Mekka of Medina vestigen.” Tijdens de zitting trok hij stevig van leer tegen de Saoedische ambassade. ,,Ze moeten niet aankomen met corona. Linksom of rechtsom, maar ik ga daar wonen.”

Hij was in december al in Saoedi-Arabië, en wil nu definitief weg uit Nederland. ,,Ik verlaat de westerse wereld.” De rechter in Den Haag erkende hij niet. ,,Dat wetboek van jullie is van de duivel”, zei hij tijdens de zitting. Bovendien is de ambassade officieel Saoedisch grondgebied. Daarom zou een Nederlandse rechter niet mogen oordelen over het bekladden van de ambassade.

Cocaïnesmokkel

De Zoetermeerder begon een heel verhaal over Mark Rutte, over Geert Wilders, over Peter R. de Vries en over Ridouan T. die wordt verdacht van cocaïnesmokkel en liquidaties. ,,Met al zijn geld moet hij aanslagen gaan plegen”, zei de Zoetermeerder. ,,Er zullen mensen zijn die schrikken van wat u zegt”, meende de rechter. ,,Daar heb ik maling aan”, reageerde de verdachte.