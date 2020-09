Mensen vereenzamen: ‘Sommigen zeggen zelfs dat ze liever doodgaan aan het coronavirus’

Interview Verpleeg­kun­di­ge Lisa (24) deelt harten­kreet over corona: ‘Erg dat er mensen zijn die denken dat ik lieg’

28 september Lisa van Ommering (24) werkt in het Reinier de Graaf Ziekenhuis en ervaart aan den lijve wat corona voor leed aanricht. Het zijn echter juist haar ervaringen in haar vrije tijd die haar hebben aangespoord om mensen bij de les te krijgen. ,,Natuurlijk is het jammer, maar die coronamaatregelen moeten we echt volgen.”