Met 18-snarige bas trillen de ruiten bijna uit hun sponningen

Maar ook hij kent grenzen, geeft de Zoetermeerse basgitarist toe. Achttien snaren is genoeg. Meer is niet meer speelbaar. ,,Dan wordt de hals van de basgitaar te dik en kan ik met mijn hand geen akkoorden meer pakken’’, legt Fred Rijsdijk aan de keukentafel uit terwijl zijn vingers een denkbeeldig akkoord in de lucht grijpen. Alles in het huis van hem en zijn vrouw ademt muziek. Achter de tafel staat een elektronisch drumstel opgesteld, drumstokjes kruislings op de kruk. Maar het echte feest is boven. Daar is een kamer van het rijtjeshuis gereserveerd voor zijn zelfgebouwde basgitaren.