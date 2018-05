Met adrenaline gevulde video toont aanhouding winkeldief Zoetermeer

Update Grote verslagen­heid bij Zoetermeer­se club na fatale duik Grevelin­gen

28 mei De Zoetermeerse duikclub Dive Post is in diepe rouw na een duik in de Grevelingen die zaterdag fataal afliep voor twee duikers. De twee slachtoffers komen uit Den Haag en Zoetermeer, zegt eigenaar Rob Dekker van de Zoetermeerse duikschool .