‘Met dit mooie weer ontploft de bloementuin werkelijk’

Ineke werd vriendelijk ontvangen, en dat wordt eigenlijk iedereen. ,,Ik heb veel tuinverenigingen bekeken en merkte dat er best grote verschillen zijn. Het is hier heel groen, mede door de brede graspaden. Het bestuur functioneert goed. Het is echt een leuke en levendige vereniging. Er is hier bijvoorbeeld een gemeenschappelijke kruidentuin, er zijn bijenkasten en een jeu-de-boulesbaan. Naast het complex stroomt het riviertje de Schenk en mensen komen hier echt naartoe om te wandelen. Overdag is het complex vrij toegankelijk.”