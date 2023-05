Met een eigen bakje of zakje boodschappen doen? ‘Plastic moet minder normaal worden’

gedane zaken Leven in een NSB-interne­rings­kamp? Met 45 man in een kamer van 6 bij 8 meter

Hoe was in mei 1945 het leven in het NSB-interneringskamp in een school in Voorburg? De gevangene Cor Fischer biedt een uniek inkijkje, dankzij zijn nu uitgegeven dagboek. ,,Wij hebben voor tachtig man één wc en één urinoir. Het is één grote vieze boel.”