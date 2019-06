Miisz Gracie kijkt je echt overal aan: ‘Die ene foto van Graciëlla duikt steeds weer op’

Rusland, Servië, Zuid-Afrika, Griekenland en Curaçao. In New York, Los Angeles en Hollywood. Op tassen in Suriname. Op billboards langs drukke snelwegen in Kroatië en Spanje. Op T-shirts in Turkije, tot voor kort metersgroot in Rotterdam Plaza of zomaar in een schoenenwinkel in Breda. Al meer dan tien jaar komt Graciëlla Scholtes overal ter wereld haar eigen foto tegen, die ze ooit aan het begin van haar carrière liet maken. Staart ze zichzelf aan vanaf gigantische muurposters, als street art of zelfs op een motor geschilderd. Zoemt haar smartphone, heeft een van haar vrienden er weer een ontdekt. In Italië, Portugal, Duitsland, Japan of China, in Brazilië, Dubai of Peru. De lijst met landen groeit, de teller staat op 500 publicaties, als covers van boeken, tijdschriften, make-up verpakkingen en in tv-shows.