Milou is klaar voor studie: ‘Studeren zal me vormen als persoon’

Van de straatFotograaf Daniella van Bergen en verslaggever Anouk Mentink lopen wekelijks iemand tegen het lijf. Deze week is dat Milou Schouten (16) op het Oosterheemplein in Zoetermeer.

Tijdstip: 10.00 uur

‘Woensdag krijg ik de uitslag van mijn examens. De druk is heel hoog, want de uitslag is vijftig procent van m’n totale cijfer. Als ik het nu niet goed heb gemaakt, dan heb ik een probleem. Daarom heb ik meer stress dan normaal.

,,Een paar examens gingen twijfelachtig. Ik heb ze nagekeken en weet dat natuur- en scheikunde slecht gingen. Wiskunde en Engels heb ik wel goed gemaakt. De rest zit er een beetje tussenin. Sommige mensen uit mijn jaar weten al dat ze het hebben gehaald. Bij anderen hangt het erom. Die kunnen in de weken voor de uitslag niet ontspannen. Ikzelf ben in de tussentijd met vrienden naar het vakantiehuisje van mijn opa gegaan.

,,Als ik mijn examens heb gehaald, ga ik in Leiden de academische pabo doen. Twee dagen in de week pabo, twee dagen pedagogische wetenschappen op de universiteit en één dag stage. Op die manier word ik basisschooljuf met extra kennis zodat ik ook kinderen met leerproblemen kan begeleiden. In vier jaar heb ik mijn bachelor. Daarna kan ik nog een master pedagogiek gaan doen.

,,Nu moet je je studie zelf betalen. Alleen als je ouders te weinig verdienen krijg je een aanvullende beurs. In Leiden voelt het goed en als ik een vergelijkbare studie ergens anders was gaan zoeken dan krijg ik alleen maar meer keuzestress. Ik ben wel toe aan studeren. Alles wordt geregeld nu, straks moet ik het allemaal zelf uitvinden. En iets heel anders doen dan wat ik nu doe. Dat zal me vormen als persoon. Maar goed, eerst de examens afwachten. Ik denk niet dat school meer begeleiding had kunnen geven. Afkijken kon trouwens echt niet. We moesten zelfs het klepje van onze rekenmachine in onze kluisjes leggen!

,,Voor mij was de beste tijd op de middelbare school de studiereis naar Londen en het tweedeklaskamp. Toen gingen we naar de Ardennen: koken en spelletjes doen. We kenden elkaar al een jaar en het was heel gezellig.

,,In Leiden ontmoet ik sowieso weer nieuwe mensen. Bang om vrienden te verliezen ben ik niet. Als je een goede vriendschap hebt dan maakt het niet uit of iemand op dezelfde school zit.’’