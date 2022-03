Minder vierkante meters in een fijne buurt moet woningmarkt vlot trekken

Voor wie moeten we bouwen?

M: ,,Ik denk dat we vooral huizentypes moeten bouwen die we nu niet hebben. Kleinere koopwoningen, kleinere huurwoningen, maar ook het duurdere segment. Ik denk bijvoorbeeld aan startersstudio's onder de twee ton of ruimere gelijkvloerse appartementen. Belangrijk is dat de doorstroming op gang komt. Daarvoor moet er aanbod zijn dat mensen aanspreekt. Dat zit niet alleen in woningen, maar ook in de omgeving en de voorzieningen.”