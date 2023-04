Minder woningen gebouwd in de gemeente Zoetermeer

In boot naar laatste rustplaats? Hier kan het: ‘Ook als het giet van de regen vinden we een oplossing’

Uitvaarten met een fietskar, motor met zijspan of personenbus bestaan al langer, maar nu is het ook mogelijk een overledene per sloep naar de laatste rustplaats te brengen. ,,Vervoer per boot is met een tarief tussen de 400 en 500 euro niet veel duurder dan de auto.”