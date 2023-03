Minderjarige negeert stopteken, dumpt scooter en blijkt vermoedelijke drugshandelaar

Toen de minderjarige de agenten in de smiezen kreeg dumpte hij zijn scooter en ontvluchtte hij al rennend de situatie. De agenten kregen de jongen uiteindelijk in de omgeving van de Clauslaan te pakken en ontdekten dat hij geen rijbewijs had. Ook testte de jongen positief op drugs.



Daarnaast bleek dat hij in verband kon worden gebracht met handel in verdovende middelen. Hij zit vast en zal op een later moment door de recherche worden gehoord.