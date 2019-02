Minister Slob kritisch over peperdure Zoetermeerse schoolreizen

Ouders van leerlingen van het Picasso Lyceum beklaagden zich onlangs via dit medium over de peperdure reis, die door ‘t Wylde Leren wordt georganiseerd. Een van de reacties was dat er voorbij wordt gegaan aan het gelijkheidsbeginsel. Alhoewel het volgens de minister onder voorwaarden is toegestaan om een deel van het onderwijs buiten de school te laten plaatsvinden, ziet hij in het kader van kansengelijkheid een groot nadeel van een project als ‘t Wylde Leren. Dat de ene leerling wel mee kan en de ander niet, is niet fair. ,,Zeker wanneer daar financiële redenen aan ten grondslag liggen. Bij dit project is sprake van zeer hoge kosten en zal dit zeker het geval zijn.”