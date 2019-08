Minister vindt failliet Aalbregt geen reden voor instellen keurmerk

Verkeersschool Aalbregt werd op 2 juli failliet verklaard. De week ervoor was er al veel reuring. Eigenaar Ferry Aalbregt dook onder omdat hij en zijn gezin bedreigd zouden zijn door klanten. Vele leerlingen uit het hele land bleken honderden euro’s lesgeld kwijt te zijn en instructeurs waren niet betaald. Inmiddels is een curator bezig de schade in beeld te brengen. Aalbregt is in ieder geval zijn bedrijf, zijn huis en zijn voertuigen kwijt.



De gedupeerden vroegen de overheid, na het omvallen van de rijschool tijdens een demonstratie in Den Haag, om beter toezicht te houden op rijscholen en een vangnet voor gedupeerde leerlingen.



De minister kreeg na het spraakmakende faillissement van de rijschool meteen vragen van Tweede Kamerleden Gijs van Dijk (PvdA) en Remco Dijkstra (VVD). Ze noemt de ontstane situatie een drama voor de betrokken leerlingen en instructeurs, maar stelt dat het faillissement een zaak is waar de overheid geen rol in speelt. Een kwaliteitskeurmerk voor rijscholen vindt ze een zaak van de branche zelf.