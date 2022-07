Moet een stad met 125.000 inwoners per se een museum hebben of kan het ook zonder?

Vogels dood door verkeerd snoeien in het Balijbos: ‘Dit had nooit mogen gebeuren’

Het had niet mogen gebeuren, maar het gebeurde toch. Bij het snoeien van het groen in het Balijbos zijn vogels doodgegaan. Staatsbosbeheer neemt maatregelen om de fout in de toekomst te voorkomen.

19 juli