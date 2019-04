Moet ik verplicht meedoen aan de energietransitie?

Ontslui­tings­weg Nutricia stapje dichterbij

12:01 Als alles meezit, gaan in het eerste kwartaal van 2020 de eerste stenen de grond in voor de langverwachte ontsluitingsweg van Nutricia. Het college is vorige week akkoord gegaan met het voorontwerpbestemmingsplan voor de aanleg van de weg en de bouw van de brug. Die gaat ongeveer vier maanden in beslag nemen.