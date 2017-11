Motorrijder overleden na aanrijding met bestelbus

Aantal deelnemers Burgernet groeit hard

7:01 Steeds meer Zoetermeerders sluiten zich aan bij Burgernet om de politie snel te kunnen helpen bij het oplossen van misdrijven of het terugvinden van vermiste personen in hun stad. Binnenkort hoopt de politie zelfs de 10.000ste inschrijving voor Burgernet in Zoetermeer te kunnen noteren.