Muisje in de penarie: met hoofd en billen vast in schuifpui

Kinderen vinden levend zeepaardje op strand bij Kijkduin: ‘Komt in zomer zelden voor’

Kinderen hebben zondagmiddag een zeepaardje gevonden op het strand bij Kijkduin. Dat is best bijzonder want de beestjes spoelen in de zomer zelden aan langs de Nederlandse kust. Het was dan ook het eerste zeepaardje dat deze periode bij de opvang van Diergaarde Blijdorp werd binnengebracht.