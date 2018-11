Muzikale moeders en dochters maken zelfgeschreven kersthit

Voor Wendela Gruppen en haar dochter Bowien, Carmen Oliehoek en haar dochter Joysi en Charissa Huldman was het afgelopen zondag al hélemaal kerst. In de tuin en in de woning van Oliehoek in Stompwijk leefden ze zich voor de camera alvast helemaal uit op het kerstgevoel. ,,We maken nu al een paar jaar een eigen kerstlied met clip. De eerste keer was too much, daar zaten werkelijk alle kerstattributen in.”

De moeders, ook die van Charissa die dit jaar even overslaat, kennen elkaar al jaren van muziekschool Music Soul House. Hun dochters zijn nu ook deel van de muzikale vriendengroep.

Christmas thought

Dit jaar is gekozen voor een meer ingetogen stijl. Enkel begeleid door ukelele en piano zingen de dames over hun kerstgevoel in Christmas thought. ,,Voor de een is dat naar beneden komen en de cadeautjes onder de kerstboom zien of een kus onder de maretak, een ander geniet van zijn gezin. Ik zing over de kerstboom die we in het geboortejaar van Joysi gratis kregen omdat ’ie het toch niet zou doen. Dat is nu een enorme boom in onze tuin”, zegt Carmen. Joysi schreef dit jaar de muziek, in de groepsapp ontstond de tekst.

De clip verschijnt daags na Sinterklaas op YouTube en Facebook, want ook in huize Olierook, Gruppen en Huldman moet eerst dat feest zijn gevierd voordat de Kerstman zijn intrede mag doen. ,,Met kerst kijken we onze clip met de families op een groot scherm thuis.”

Kijk hier onder naar de clips die de moeders en dochters vorig jaar hebben opgenomen.