Droge voeten of verdrinken: zo hoog ligt jouw huis in Zoetermeer

met video Tientallen kinderen onder ruim 2400 arresta­ties bij A12-blokkade in Den Haag

Extinction Rebellion (XR) blokkeerde zaterdag sinds 12.00 uur opnieuw de A12 bij Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen had de demonstratie verboden. Rond 13.30 uur heeft de politie waterkanonnen ingezet en een uur later begonnen de aanhoudingen. Uiteindelijk zijn in vier uur tijd ruim 2400 mensen opgepakt, onder wie tientallen kinderen. Lees ons verslag hieronder terug in het liveblog.