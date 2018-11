Mysteryshoppen in het centrum: ‘Mooie winkel, maar we werden niet aangesproken’

Vrolijk pratend stappen twee jongemannen een trendy kledingwinkel in het Stadshart binnen. Klanten als alle andere: ze neuzen even rond, grazen in de rekken, bekijken een jas en praten over kledingmerken. De winkelmedewerker is na een vriendelijke groet bij binnenkomst nog steeds druk bezig achter de toonbank als de twee na vijf minuten weer naar buiten sloffen.



,,Mooie winkel, maar we werden niet aangesproken’’, constateert Erik-Jan de Bruin (18) eenmaal buiten. Mede-mysteryshopper Sammy Loof (20) pakt zijn telefoon om via een speciale app de beoordelingen in te voeren. De sfeer van de winkel krijgt een voldoende, maar het gedrag van het winkelpersoneel een onvoldoende. Ook de omgeving van de winkel wordt beschreven en uiteindelijk wordt nog een foto gemaakt. Alle gegevens die zo zijn verzameld, gaan naar studenten van de Haagse Hogeschool voor analyse. Op naar de volgende winkel. Als ze daar worden aangesproken, levert dat nog meer data op: was er oprechte interesse, wordt er meegedacht met de klant en wordt doorverwezen naar andere winkels?