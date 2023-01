Na 55 enerverende dagen gaat de Mandelabrug donderdagavond weer open

Na 55 dagen sluiting is de Mandelabrug donderdag weer begaanbaar. Fietsers, wandelaars en reizigers hoeven niet langer een omweg te maken of een ander station op te zoeken. Wel is de fietshelling nog niet helemaal klaar.

Dit nieuws, waar veel Zoetermeerders op zaten te wachten, is door verantwoordelijk wethouder Marijke van der Meer bekendgemaakt tijdens een commissievergadering in het stadhuis. Van der Meer vertelde ook dat de bouwers een kleine tegenslag hebben bij het aanpassen van de brug. Het zit tegen bij het aanbrengen van een coating op de nieuwe hellingen. Het tijdelijke brugdeel ligt hoger en een helling voor fietsers en een trap voor voetgangers lossen dat op. Van der Meer: ,,Bij vriesweer plakt de coating niet, dus we moesten dat uitstellen tot het niet meer vriest. Maar donderdag om 19.00 uur gaat de brug open.”

Dat betekent dat de brug weer veilig is, nadat die bijna twee maanden geleden in allerijl was gesloten omdat de constructie gammel bleek. Nu de brug weer stevig is, hoeven fietsers niet meer om te rijden via de Balijbrug of Eerste Stationsstraat en wandelaars en reizigers niet meer de pendelbus te nemen naar de andere kant van de brug of station Zoetermeer Oost. Station Zoetermeer is ook sinds 2 december dicht, het moment dat de Mandelabrug in allerijl werd afgesloten.

Plotseling

Die vrijdagavond verraste de gemeente Zoetermeer met de plotselinge afsluiting van de 180 meter lange overbrugging van de Randstadrail, snelweg A12, het spoor Den Haag-Utrecht en de Zuidweg. De al eerder ontdekte scheuren in het beton bleken na onderzoek zo gevaarlijk dat de veiligheid van de brug in het geding was. Direct gevaar voor instorting was er niet, dus mocht het verkeer er nog wel onderdoor.

Volledig scherm De bouw van de houten hellingbaan voor fietsers. Voor wandelaars is rechts een trap aangebracht voor het hoogteverschil tussen de oude brug en het tijdelijke brugdeel. © Remco Koers / Gemeente Zoetermeer

In het beton van zowel de staanders als de liggers bleken scheuren te zitten. Aanvankelijk leek de brug te moeten worden afgeschreven. Rijkswaterstaat wilde dat de brug voor 1 januari weer veilig was, omdat vrieskou de situatie nog gevaarlijker zou maken. Uiteindelijk kreeg Zoetermeer twee weken extra waardoor niet de hele Mandelabrug onttakeld hoefde te worden, maar er onder twee zwakke delen stalen steunen konden worden gezet. Alleen bij het brugdeel boven de A12 kon dat niet, daarom is dat weggehaald. De A12 was enkele dagen dicht en die operatie was landelijk nieuws.

Gehuurd

De deadline van 15 januari bleek uiteindelijk niet haalbaar, wel verzekerde de gemeente dat de brug nog deze maand open zou gaan. Dat lukt dus, de stad neemt de brug donderdag 26 januari weer in gebruik. ‘Voor wie om moest reizen waren 55 dagen lang, maar voor degenen die de brug veilig hebben gemaakt is 55 dagen supersnel! Heel trots op het team!’ schrijft wethouder Marijke van der Meer (openbare ruimte) op haar facebookpagina.

Het weggetakelde brugdeel ligt nu naast de A12, ervoor in de plaats kwam een gehuurd brugdeel dat de komende jaren dienst doet. Daarmee heeft de gemeente tijd om plannen te maken voor de Mandelabrug én het stationsgebied, dat sowieso op de schop zou gaan. Bovendien was net besloten om langs de Afrikaweg een fietsbrug over de A12 te bouwen.

Het herstel van de gammele brug kost de stad handenvol geld. De rekening kan oplopen tot 8 miljoen euro, schatte de gemeente in december. Waarschijnlijk volgt er een onderzoek naar de mogelijke fouten die zijn gemaakt tijdens het ontwerp en de bouw van de brug. Duidelijk is wel dat in de technische berekeningen voor de bouw rekenfouten zitten.

Volledig scherm De stalen ondersteuning voor het brugdeel boven het spoor en ook boven de Zuidweg is inmiddels aangebracht. Daarmee is de brug weer veilig © Remco Koers / Gemeente Zoetermeer

