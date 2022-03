Na miskramen, corona en geroddel stopt Jamie-Lee (30) met brasserie: ‘Mensen vroegen: ben je failliet?’

De opkomst is een afgang

‘Verbijsterd’ was ooit het stopwoordje van Joop den Uyl. Ik leen het even. Ik ben verbijsterd over de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. De opkomst is een afgang. Je kan je afvragen of dit systeem nog wel werkt als je met minder dan de helft van de kiezers te maken hebt.

18 maart