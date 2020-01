Nard en Josje verruilen riant familiehuis voor beknopte bungalow: ‘Huis met heel veel charme’

Hulpmidde­len­cen­trum zit in zwaar weer: ‘Ik zat tien dagen in huis opgesloten’

12:00 Het Hulpmiddelencentrum in Zoetermeer verkeert in zwaar weer. Producten worden niet tijdig geleverd en cliënten klagen over de service. Voor de gemeente was de maat vol. Het contract is opgezegd en een nieuwe partij wordt gezocht.