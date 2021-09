Natuurlijke ingrediënten zijn populairder dan ooit, maar, ‘Weleda deed dat 100 jaar geleden al’

Weleda werd in 1921 opgericht in Zwitserland en vestigde zich twee jaar later ook in Nederland. Inmiddels zijn er vestigingen in 55 verschillende landen, zijn er wereldwijd acht biodynamische tuinen (waaronder één in Zoetermeer) en 50 teeltprojecten waar de belangrijkste ingrediënten groeien. Weleda maakt enkel 100 procent natuurlijke en gecertificeerde producten.



,,We hebben 140 verzorgingsproducten, 25 zelfzorgproducten en 700 geneesmiddelen vast in ons assortiment”, legt marketingdirecteur Daan Zeelt uit. ,,In totaal gebruiken wij 1000 verschillende natuurlijke grondstoffen, waarvan 81 procent biologisch is.”