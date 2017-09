Negentien tips over liquidatie Zoetermeerse René en René van Doorn

Volgens een woordvoerder onderzoekt een politieteam elke tip. ,,We nemen elke tip even serieus. Maar we kunnen altijd meer tips gebruiken van mensen die meer weten over wat er in Zoetermeer is gebeurd.''



In de uitzendingen van de misdaadprogramma's vorige week bleek dat de liquidatie van begin tot eind gefilmd was. Op 25 april dit jaar werden vader en zoon René en René van Doorn geliquideerd op de Edisonstraat, voordat ze naar de sportschool gingen. Het leek een zorgvuldig geplande actie, met een paar knullige fouten. Het automatische vuurwapen weigerde, een vluchtauto wilde niet starten en een trainingsbroek bleef in een auto liggen.