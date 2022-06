Nepagenten stelen SUV van Duitse automobilist op snelweg en laten hem verdwaasd achter

column ‘Mensen met een naald prikken. Zou zo’n griezel daar opgewonden van raken?’

‘Needle spiking, wat is dat?’ Een nieuwe, duistere rage is gearriveerd in Den Haag. Onschuldige festivalgangers zijn met een naald geprikt, afgelopen zaterdag, op het Outdoor Festival in het Zuiderpark. De beveiliging zag het gebeuren en greep de dader in z’n kraag. Als Samantha uitlegt wat haar is overkomen reageert Ome Ed laconiek. ‘Ezeltje prik , dat deden we vroeger ook.’

20 juni