Nerveuze man in kroeg blijkt nog celstraf van 10 dagen te moeten uitzitten

Een man die afgelopen weekend in een café aan de Piet Heinstraat in Zoetermeer bij binnenkomst van politieagenten ineens heel zenuwachtig werd, blijkt gezocht te worden vanwege een gevangenisstraf van 10 dagen die hij dacht te kunnen ontlopen.

Zaterdagavond waren agenten aanwezig in een horecagelegenheid aan de Piet Heinstraat te Zoetermeer. De aandacht werd getrokken door een man die bij binnenkomst erg zenuwachtig reageerde toen zij de zaak binnen kwamen lopen. De man ging er gauw vandoor en vertrok met een auto. De nieuwsgierigheid van de agenten was gewekt en bij bevraging van het kenteken bleek al snel waarom meneer zoveel haast had: hij bleek gezocht te worden voor een gevangenisstraf van 10 dagen in verband met een niet uitgevoerde taakstraf.

Bovendien was hij niet in het bezit van een rijbewijs. De agenten lieten het er niet bij zitten en wilden hem koste wat het kost aanhouden. Na enig speurwerk in de politiesystemen werd er een adres gevonden waar de man mogelijk zou kunnen verblijven. Toen agenten daar poolshoogte gingen nemen zagen zij de auto geparkeerd staan waarin de man was weggereden. Bij de woning werd echter opengedaan door een vrouw die aangaf dat de gezochte man niet aanwezig was.

Machtiging

Omdat de agenten geen toestemming kregen om de woning binnen te gaan, moest er een machtiging aan te pas komen om alsnog een kijkje te kunnen nemen in het huis. Hun vermoeden bleek juist want de man hield zich schuil in de woning en is vervolgens aangehouden. Hij zit alsnog achter slot en grendel voor tien dagen. Ook heeft hij een proces-verbaal gekregen voor het rijden zonder rijbewijs.

De bewoonster die de man verborgen hield en zijn aanwezigheid ontkende kan ook rekenen op een proces-verbaal omdat zij bewust niet meewerkte en een schuilplaats bood aan de gezochte man. Zij moet echter eerst een verklaring afleggen op het bureau.

