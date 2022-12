Niesbui en gladheid zorgen voor ravage in Zoetermeer

column Er zijn hordes mannen die hun loempia warm laten maken in zo’n wriemelwal­hal­la

Het is net zo’n traditie als de Top 2000: de jaarlijkse ontdekking van spermasporen in de exotische massagesalons van Den Haag. De naam van het gemeentelijke handhavingsteam is HEIT, een afkorting van Haagse Eikels in Tenue. Sinds 2007 bestrijdt dit team ondermijning in de stad. De resultaten laten nog op zich wachten. Ze kennen de illegale prostitutie in de warme winkels, maar er iets aan doen, ho maar.

