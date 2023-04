Niet meer nodig: Zoetermeer sluit laatste vaccinatielocatie

A4 tussen Delft en Kethel­plein in beide richtingen dicht door technische storing Ketheltun­nel

De Ketheltunnel (A4) is donderdagmiddag door een technische storing in beide richtingen afgesloten tussen Delft en knooppunt Kethelplein. Het verkeer richting Delft en Den Haag kan omrijden via de A13 en A20.