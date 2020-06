Nieuw Reinier Haga Orthopedisch Centrum is ‘van buiten hotel, van binnen zorg’

Coronatijd of niet, het nieuwe Reinier Haga Orthopedisch Centrum haalt de geplande openingsdatum van 29 juni. Een week later worden de eerste patiënten verwacht in het centrum, dat in zijn soort het beste van het land wil worden.

Pal naast het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer is de afgelopen tijd gebouwd aan het grootste centrum voor orthopedische zorg in Nederland. Twintig orthopeden van alle specialisaties lopen zich warm om in deze kliniek hulp te bieden aan patiënten met klachten op het gebied van schouders, heupen, knieën en andere gewrichten. ,,Door kennis en kracht te bundelen kunnen we cliënten zo efficiënt mogelijk helpen” , zegt orthopeed en medisch directeur Rolf Bloem.

Bloem vormt met Patricia Jaeger de medische staf van het Orthopedisch Centrum (OC). Samen leiden ze ons rond door het gebouw, dat straks niet alleen over een eigen ingang beschikt, maar ook een directe verbinding heeft met het LangeLand Ziekenhuis. ,,Dat is ook een van de redenen waarom wij ons hier vestigen”, zegt Rolf Bloem. ,,Wanneer er bij een behandeling complicaties optreden of een patiënt heeft extra aandoeningen als hartproblemen of diabetes, dan kunnen we voor aanvullende zorg 24/7 terecht in het aangrenzende ziekenhuis.”

Volledig scherm Patricia Jaeger in het atrium, de wachtruimte van de kliniek. © Fred Leeflang

Aangenaam