Nieuwe grote sporthal aan Van Doornenplantsoen, naast nieuwbouw vmbo

Popgodin Mariska Veres mag niet in vergetel­heid raken: 'Een mythische grootheid, onaantast­baar'

De Haagse zangeres Mariska Veres van de groep Shocking Blue zou zaterdag 75 jaar zijn geworden, maar stierf in 2006 aan kanker. Haar fan en sportcommentator Leo Oldenburger is bang dat ze in de vergetelheid raakt. Hij eert ‘de popgodin’ met een boek.

4 oktober