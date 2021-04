Nieuwe pastoor voor Nicolaasparochie: Ad van der Helm komt naar Zoetermeer

Nicolaas­kerk gaat inzamelen voor voedsel­bank: ‘Zeker in deze coronatijd kunnen we alle hulp gebruiken’

4 maart Vanaf aankomend weekend gaat de Nicolaasparochie voedsel inzamelen in de Nicolaaskerk in de Dorpsstraat. Het voedsel is bestemd voor de voedselbank. ,,We zijn blij met het initiatief”, vertelt Ronald Spaan van de Voedselbank Zoetermeer. ,,Zeker in deze coronatijd kunnen we alle hulp gebruiken.”