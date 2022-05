Nooit dicht geweest, toch heropent de Egelopvang groter dan ooit

De Egelopvang in de Zoetermeerse wijk Rokkeveen groeide jaar op jaar uit haar jasje. Elk jaar brachten bezorgde dierenliefhebbers of de dierenambulance meer gewonde, zieke of verdwaalde egels naar de Zoetermeerse in egels gespecialiseerde opvang. ,,In 2018 vingen we in een jaar driehonderd egels op, afgelopen jaar meer dan het dubbele: zevenhonderd’’, illustreert voorzitter Geert Konert.