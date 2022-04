Nu een nieuw paspoort? Komt u over zes weken maar langs

Lieve Rachel Groetjes aan oogappels Rachel en Chloë: lezers sturen vaak ook hún herinnerin­gen terug

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (10) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer komen in de rubriek Lieve Rachel de Floriade in ‘92 en recente lezersreacties aan bod.

1 april