Oekraïense vluchtelingen krijgen eigen vleugel in verzorgingstehuis in Seghwaert

Zoetermeer wil overvol Ter Apel helpen: noodopvang voor 130 mensen in oude gevangenis

In de voormalige gevangenis aan de Rokkeveenseweg is plek voor noodopvang van nog eens 130 vluchtelingen. Het Zoetermeerse stadsbestuur wil zo meewerken aan het verminderen van de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel.

6 oktober